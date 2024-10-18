Расписание на Ленинградском направлении изменится 18 октября и с 21 по 25 октября





Расписание движения поездов МЦД-3 на участке Зеленоград — Крюково — Ипподром — Зеленоград — Крюково будет изменено, а некоторые поезда будут отменены.Кроме того, некоторые пригородные поезда на маршрутах Москва — Тверь — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены, а остальные продолжат работу с промежуточными остановками.Ознакомиться с обновлённым расписанием можно на информационных стендах на вокзалах, находящихся под управлением АО «МТ ППК».Актуальное расписание и информация о билетах доступны на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».