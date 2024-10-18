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Расписание на Ленинградском направлении изменится 18 октября и с 21 по 25 октября

18 октября 2024, 09:02
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В связи с плановыми ремонтными работами по модернизации инфраструктуры на Октябрьской железной дороге ожидается изменение расписания пригородных поездов Ленинградского направления 18 октября и с 21 по 25 октября 2024 года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».
Расписание движения поездов МЦД-3 на участке Зеленоград — Крюково — Ипподром — Зеленоград — Крюково будет изменено, а некоторые поезда будут отменены.

Кроме того, некоторые пригородные поезда на маршрутах Москва — Тверь — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены, а остальные продолжат работу с промежуточными остановками.



Ознакомиться с обновлённым расписанием можно на информационных стендах на вокзалах, находящихся под управлением АО «МТ ППК».

Актуальное расписание и информация о билетах доступны на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Во дворах Дубны высадили около тысячи кустов
18 октября 2024, 09:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Около тысячи кустов пузыреплодника высадили во дворах Дубны, в которых в этом году провели комплексное благоустройство, растения станут живой изгородью между проездами и жилыми зонами с детскими площадками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что высадка кустов стала уже не первым этапом озеленение в благоустроенном дворе дома №9 по Тверской улице.

«Двор стал более зелёный. Взамен пяти деревьев, которых пришлось убрать в ходе работ, посадили ещё около двадцати-тридцати», — сказал председатель совета Евгений Шипулин.
Как сообщил глава округа Максим Тихомиров, кусты пузыреплодника привезли в Дубну из города Мичуринск Тамбовской области, растениям около трёх лет. Специалисты утверждают, что при должном уходе их приживаемость составит сто процентов.

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#дубна
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#дворы
#благоустройство
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Правительство РФ запретило три вида упаковки из полиэтилентерефталата
18 октября 2024, 07:53

Фото: iStock/monticelllo

С 1 сентября 2025 года правительство России запретило производство трех типов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), согласно распоряжению №2827-р от 14 октября, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.
«Утвердить прилагаемый перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны», — отмечается в документе.

С 1 сентября 2025 года в России будет запрещено производство и использование ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением упаковки голубого, белого, зеленого, коричневого цветов, а также бесцветной. Запрет также распространяется на многослойные ПЭТ-бутылки и упаковку с этикетками из поливинилхлорида, за исключением термоусадочных.

В соответствии с распоряжением правительства, Минпромторг должен ежегодно, начиная с 2026 года, предоставлять до 1 сентября согласованные с федеральными органами предложения по актуализации данного перечня продукции.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации решило сократить квоту на временное проживание мигрантов в два раза. На 2025 год выделено всего 5,5 тысячи разрешений, тогда как в 2024 году их количество превышало 10,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#производство
#правительство
#проект
#рф
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Бежавшая из Латвии многодетная семья планирует начать новую жизнь в России
ОНТ: уехавшая из Латвии многодетная семья планирует жить в Смоленской области
18 октября 2024, 04:42

Фото: istock/Jacob Wackerhausen

Многодетная семья, сбежавшая из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения, намерена поселиться в Смоленской области, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что семейная пара с десятью детьми, ранее проживающая в Риге, решила покинуть Латвию, из-за того что столкнулась с дискриминацией на фоне ухудшения условий для русскоязычных. Семья лишилась ряда социальных льгот и столкнулась с угрозами лишения родительских прав. Они быстро пересекли границу, воспользовавшись безвизовым режимом, введенным Белоруссией.

«Завтра семья Морозовых начнет новую жизнь в России. При поддержке российского фонда помощи многодетным семьям они переедут в Смоленскую область», — говорится в эфире телеканала.
Этот шаг стал для семьи возможностью избежать дальнейших притеснений и угроз в Латвии, где меры против русскоязычных граждан ужесточились.

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#семья
#море
#жизнь
#семьи
#меры
#девочка
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День Харитины 18 октября: Почему сны в этот день считаются пророческими, а яркая одежда нежелательна
18 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В православном календаре 18 октября отмечается память мученицы Харитины Амисийской. В народе святая считалась покровительницей ткачих, поэтому в этот день девушки и женщины начинали ткать холсты.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 18 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Харитина Амисийская — история

Святая Харитина, жившая в Киликии во времена императора Диоклетиана, была служанкой Клавдия. Когда комит Дометий узнал о ее христианской вере, он попросил отправить Харитину к нему для допроса. Клавдий, испытывая горечь от мысли о потере служанки, надел власяницу и плакал. Однако Харитина, полная уверенности в своей вере, утешила его словами.

«Мой господин, радуйся, а не скорби, ибо я буду принесена Богу как достойная жертва за мои и твои грехи», — сказала она ему.

Клавдий попросил её, чтобы она помнила его в Царстве Небесном, а затем повел к комиту.

Перед судом Дометия Харитина смело исповедала свою веру. В попытке унизить ее, палачи остригли ей волосы, но Божественная сила мгновенно восстановила их. Тогда мучители сняли кожу с ее головы и приложили к ней раскаленные угли, а затем вонзили раскаленные вертела в грудь и сожгли бока факелами. После этого они бросили святую в море, привязав к ней тяжелый камень.

Фото: iStock/oporkka

Харитина чудесным образом выбралась на поверхность и вновь предстала перед наместником, демонстрируя силу своей веры. Тиран приказал вырвать ей зубы и подвергнуть новым пыткам, а потом велел отдать святую на поругание, отправив в блудилище. Но святая, попросив Господа избавить ее от этого испытания, вскоре скончалась. Ее святые мощи были выброшены в море, но чудесным образом вынесены на берег и погребены Клавдием.

Традиции

В этот день женщины начинали ткать первые холсты и готовить шерсть для валенок. Харитину считали покровительницей шитья и рукоделья.

Первая нить нового холста имела магическое значение: её носили на левом запястье, чтобы защититься от сглаза и негативных сил. С этого дня дни становились заметно короче. В праздник рекомендовалось заниматься домашними делами, а сватовство и свадьбы были под строгим запретом.

Наши предки верили, что в день Харитины важно вернуть все долги, так как это позволяло избежать финансовых трудностей на всю жизнь. Существовало поверье, что тот, кто выполнит этот обряд, никогда не будет нуждаться в деньгах.

Также считалось, что в этот день не следует одеваться ярко и пестро — предпочтение отдавалось скромности и сдержанности. Нарушение этого правила могло отпугнуть удачу. Кроме того, сон на 18 октября считался вещим, но только для девушек и женщин.

Что можно делать 18 октября 2024

  1. Заниматься домашними делами;
  2. Мужчины в этот день начинали валять валенки, а женщины садились за прялки.

Что нельзя делать 18 октября 2024

  1. Не следует бездельничать и спать до позднего утра;
  2. Не рекомендуется надевать совершенно новые вещи;
  3. Не завидуйте чужим успехам и добру;
  4. Не критикуйте себя за прошлые ошибки и поступки.

Приметы на погоду

  1. Если вороны и галки вьются в небе, это предвещает снег;
  2. Облака, плывущие против ветра, также указывают на предстоящий снег;
  3. Безветренная погода может означать, что похолодает;
  4. Если снега нет, значит, до зимы ещё долго;
  5. Когда снег выпадает и вишня полностью облетает от листьев, это сигнализирует о скором наступлении зимней погоды;
  6. Треск деревьев в лесу предвещает хорошую погоду;
  7. Если туман исчезает сразу после восхода солнца, это также говорит, что погода будет хорошей;
  8. Наличие листьев на дубах и берёзах предвещает суровую зиму.

Именины 18 октября 2024

Именины 18 октября отмечают обладатели таких имен, как Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

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#приметы
#традиции
#история
#имена
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В России показали уникальную винтовку ZOV с кучностью 0,5 угловой минуты
Винтовку ZOV с кучностью 0,5 угловой минуты показали на выставке в России
17 октября 2024, 21:59

Фото: istock/Artem Zakharov

На выставке ORËLEXPO представили новую полуавтоматическую винтовку ZOV, которая отличается кучностью в 0,5 угловой минуты. Этот показатель считается снайперским уровнем точности. ZOV — единственная винтовка в России с такой кучностью, сообщил представитель конструкторского бюро Lobaev Arms Алексей Сторожук.
Он подчеркнул, что оружие позволяет стрелять точно на расстоянии до одного километра. Винтовка ZOV построена на основе AR-15 и имеет калибр .308 Win.
«Главная фишка ZOV — это ее стволы. Это единственная винтовка в России, которая может стрелять с кучностью 0,5 МОА интенсивной стрельбой в полуавтоматическом режиме», — цитирует эксперта NEWS.ru.

Посвященная оружию международная выставка ORËLEXPO проходит в московском Гостином Дворе. На ней представлена продукция более 100 российских и зарубежных компаний, а также индивидуальных мастеров. Среди участников также присутствуют представители из Китая.

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#оружие
#продукция
#технологии
#россия
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Жители цыганской деревни в Ленобласти получили повестки после инцидента с ГАИ
Более 30 жителей цыганской деревни в Ленобласти получили повестки в военкомат
17 октября 2024, 21:48

Фото: iStock/scaliger

Более 30 жителей цыганского поселения в Ленинградской области, где накануне произошёл инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учёт. Об этом пресс-служба главка МВД РФ по региону сообщила в беседе с РИА Новости.
Днём ранее сообщалось, что в деревне Верхние Осельки толпа цыган помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД. Ему удалось сбежать, пока народ толкал правоохранителей и дёргал их за форменную одежду. В результате в отдел полиции доставили четверо цыган, в том числе 19-летнего водителя без прав. Он получил трое суток административного ареста. В связи с произошедшем полиция провела тотальную проверку табора с обысками в домах.

В четверг стало известно, что 32 мужчинам, которых доставили в отдел полиции для разбирательства, вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учёт.

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#ленинградская область
#полиция
#учёт
#гаи
#военкомат
#инцидент
#жители
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iPhone 15 в России упал в цене вдвое
Стоимость iPhone 15 в России за год снизилась почти вдвое
17 октября 2024, 21:25

Фото: istock/frantic00

Цены на базовый iPhone 2023 года выпуска на российском рынке снизились почти на 50%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru 17 октября.
«В октябре этого года стоимость базовой модели упала до 60-70 тысяч рублей. Тем временем год назад, на старте продаж, этот же смартфон стоил от 125 до 170 тысяч рублей», — говорится в материале.

Авторы подчеркнули, что это почти на 50% ниже первоначальной цены, а также на 15-20% меньше, чем на начало осени. Эксперты также заметили, что самые выгодные цены на iPhone 15 можно найти за границей. Но покупателям из России придется заплатить дополнительную пошлину.

9 сентября Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 16. В этом году компания выпустила четыре модели. Базовые iPhone 16 и 16 Plus продаются в пяти цветах – черный, белый, розовый, сиреневый и мятный. А Pro-модели представлены в четырех оттенках – черный, так называемый «desert titanium», и два вида серого.

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#цены
#эксперты
#смартфон
#технологии
#рынок
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Сразу 200 беспилотников появились в небе над российским регионом
Сразу 200 беспилотников появились в небе над Ноябрьском в ЯНАО
17 октября 2024, 20:46

Фото: iStock/Oselote

Сразу 200 беспилотников поднялись в небо над городом Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил портал «Ямал-Медиа» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что две сотни дронов над городом запустили школьники в рамках чемпионата по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Из беспилотников выложили надписи «Ноябрьск», «Россия 2024», «Привет» и фигуру бегущего оленя.

В чемпионате приняли участие 37 школьников и студентов из всех муниципалитетов Ямала. Ребята соревновались в мастерстве управления беспилотниками, участвовали в практических занятиях по конструированию и ремонту устройств, гонках FPV-дронов и мультироторных беспилотников.

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#беспилотник
#школьники
#чемпионат
#россия
#бпла
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«Бежала с детьми за машиной»: Татьяна Ким рассказала об издевательствах Бакальчука в браке
Татьяна Ким рассказала об абьюзивных отношениях с бывшим мужем Бакальчуком
17 октября 2024, 20:43

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Татьяна Ким, основательница маркетплейса Wildberries, рассказала о проблемах в семейной жизни с бывшим мужем на женском форуме BeWoman в Алма-Ате. Она призналась, что сталкивалась с абьюзом со стороны Владислава Бакальчука.
Ким вспомнила, как бежала за машиной мужа с маленькими детьми, как супруг разбивал и выкидывал ее вещи. Сейчас, по словам Ким, ей трудно об этом вспоминать.
«Мне говорят, помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить», — рассказала Ким

Модератор спросила, как Ким себя чувствует после возвращения девичьей фамилии. Она ответила, что чувствует себя свободной, словно сбросила какие-то оковы. Многие спрашивают, как она могла так долго терпеть. Ким объяснила, что это произошло не в один день, а накапливалось годами.
«Видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть», — поделилась она.

Ким также заявила, что крепкие отношения в семье строятся на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, тогда семья будет крепкой, и брак не распадется.

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