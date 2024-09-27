Расписание на Ленинградском направлении изменится с 30 сентября по 25 октября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 30 сентября по 25 октября из-за работ по модернизации инфраструктуры станции Раменское, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с работами в указанный период будет отменено несколько поездов МЦД-3 на участке между станциями Останкино и Зеленоград-Крюково, у некоторых электричек поменяется время отправления и прибытия, а у ряда пригородных поездов на участке Москва — Тверь отменят несколько остановок», — говорится в сообщении.Актуальное расписание пассажиры могут узнать на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».
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