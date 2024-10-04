В Литве задержали поезд Москва – Калининград из-за провокационных надписей

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«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) обратилась к правоохранителям из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва – Калининград, который был задержан в Литве из-за требований охраны госграницы стереть буквы. Об этом пресс-служба компании сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что 2 октября пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.
ФПК выяснила, что надписи нанёс неизвестный во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады поспешили сделать всё возможное, чтобы сократить время задержки состава.
После компания обратилась в полицию для принятия мер реагирования в соответствии с её компетенцией.
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ФПК выяснила, что надписи нанёс неизвестный во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады поспешили сделать всё возможное, чтобы сократить время задержки состава.
После компания обратилась в полицию для принятия мер реагирования в соответствии с её компетенцией.
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Анастасия Чинкова