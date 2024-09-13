В Жуковском на полгода изменили схемы движения транспорта двух маршрутов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Из-за аварийного состояния здания «Кратовских проходных» с 12 сентября изменилась схема движения транспорта маршрутов 14К «ТЦ Авиатор – КПП АГАТ» и 12К «ст. МЦД3 Отдых-КПП Агат». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Маршрут 14К будет ходить по прямому пути: ТЦ Авиатор – ул. Баженова – ул. Лацкова – Храм – ул. Королёва – ул. Гагарина – МФТИ – ул. Энергетическая – ЦАГИ – ул. Фрунзе – ДК – Больница – ул. Горького – ул. Пушкина – ул. Чкалова – ул. Амет-хан Султана – Площадь Громова – КПП Агат.
Обратный путь пройдёт через следующие остановки: КПП Агат – Площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – Больница – ул. Жуковского – ул. Мясищева – МФТИ – ул. Гагарина – ул. Королёва – Храм – ул. Лацкова – ул. Баженова – ТЦ Авиатор.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Маршрут 12К предусматривает прямой путь: ст. МЦД Отдых ул. – Семашко – ул. Дзержинского – ул. Пушкина – ул. Чкалова – ул. Амет-хан Султана – площадь Громова – КПП Агат.
Обратный путь: КПП Агат – площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – ул. Семашко – ст. МЦД
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Как отметили в администрации, изменения введены ориентировочно на шесть месяцев.
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Обратный путь пройдёт через следующие остановки: КПП Агат – Площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – Больница – ул. Жуковского – ул. Мясищева – МФТИ – ул. Гагарина – ул. Королёва – Храм – ул. Лацкова – ул. Баженова – ТЦ Авиатор.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Маршрут 12К предусматривает прямой путь: ст. МЦД Отдых ул. – Семашко – ул. Дзержинского – ул. Пушкина – ул. Чкалова – ул. Амет-хан Султана – площадь Громова – КПП Агат.
Обратный путь: КПП Агат – площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – ул. Семашко – ст. МЦД
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Как отметили в администрации, изменения введены ориентировочно на шесть месяцев.
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Лора Луганская