В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в школьных классах
Депутаты Госдумы предложили установить законодательный запрет на обучение более одного ребёнка мигранта в каждом классе. Об этом пишет РИА Новости.
С такой инициативой выступили парламентарии Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова. Они направили соответствуйющее письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова.
Авторы законопроекта отмечают, что в более чем 500 российских школах доля учащихся из семей мигрантов превышает 10%. По их мнению, это негативно сказывается на качестве образовательного процесса.
Депутаты полагают, что сокращение числа обущающихся в одном классе мигрантов поможет снизить нагрузку на педагогов, а также устранит языковые барьеры, с которыми сталкиваются как российские школьники, так и дети мигрантов. Последние, считают инициаторы, смогут быстрее адаптироваться и овладеть русским языком в более благоприятной среде.
