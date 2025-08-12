В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в школьных классах

12 августа 2025, 19:33

Депутаты ГД предложили ограничить число детей мигрантов в классах до одного

Фото: iStock/Smederevac

Депутаты Госдумы предложили установить законодательный запрет на обучение более одного ребёнка мигранта в каждом классе. Об этом пишет РИА Новости.