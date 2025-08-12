Заслуженный учитель РФ Снегуров высказался против отмены домашней работы в школах

12 августа 2025, 17:16

Фото: iStock/hxdbzxy

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в разговоре с «Татар-информ» высказался против отмены домашней работы в школах. С такой инициативой ранее выступил депутат Госдумы Вячеслав Володин.





Педагог подчеркнул, что домашние задания должны быть умеренными и соответствовать возможностям учащихся, поскольку их цель — закрепление пройденного материала, а не дополнительная нагрузка.



По его мнению, требования к домашней работе должны исходить из типа учебного заведения, общего понимания дисциплин и склада ума детей.

«Кому-то легко выучить стих, кому-то легче решить задачу. Каждый делает какое-нибудь дело за 10-15 минут, а кто-то – за 1-1,5 часа», — пояснил эксперт.