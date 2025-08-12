Как выбрать правильный рюкзак первокласснику: советы подмосковного травматолога
Родители должны ответственно подойти к выбору портфеля для школьника перед 1 сентября. В Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице рассказали, как подобрать школьнику рюкзак, чтобы не вызвать проблем с осанкой.
«Суммарный вес ранца с содержимым не должен превышать 1,5 кг. Спинка портфеля должна быть ортопедической, так как у первоклассников ещё не сформировался мышечный корсет. Лучше выбирать модель с широкими, мягкими, регулируемыми лямками. У рюкзака обязательно должна быть застёжка-перетяжка на груди. Она поможет перераспределить нагрузку», – сказала заведующая отделением детской ортопедической реабилитации больницы Наталья Григорьева.Особое внимание нужно обратить на то, чтобы между спинкой рюкзака и спиной ребёнка было небольшое пространство для циркуляции воздуха. Так первоклассник не будет потеть.
По словам Григорьевой, примерять рюкзак перед покупкой лучше с чем-то тяжёлым внутри. И ещё – ранец не должен быть выше плеч и не висеть до ягодиц.
Не стоит забывать и о светоотражающих элементах. Если на рюкзаке их нет, нужно прикрепить их самостоятельно – ребёнка должно быть хорошо видно в темноте.