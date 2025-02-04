Отсидела 7,5 лет за любимого: родственник проданного бабушкой на органы Монкура оказался убийцей. Какие тайны семьи раскрыл «Малахов»

Виктор Пчелкин (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Андрей Малахов продолжает свой цикл передач, посвященный истории Андрея Монкура — мальчика, которого бабушка Нина Ткачева пыталась продать на органы за 90 тысяч долларов. Выяснилось, что и у других его родственников есть криминальное прошлое. Подробности – в материале «Радио 1».
«Лучше бы тебя на органы отдали, чем Андрея»
Андрея удалось вовремя спасти, буквально вырвав из рук бандитов, занимающихся торговлей детьми. Бабушке мальчика назначили наказание, а его отправили в детский дом. Вскоре ребенка усыновили супруги Монкур из Канады, которые вырастили его, обеспечили образованием и подготовили к взрослой жизни. Однако у Андрея не исчезло желание найти своих биологических родственников. Он прилетел в Россию и обратился за помощью к журналистам программы «Малахов».
В предыдущем выпуске программы Монкур встретился со своей родной сестрой Татьяной Черенковой, и ДНК-тест подтвердил их родство. Судьба Татьяны также сложилась нелегко: мать родила её от Виктора Пчелкина, который неоднократно отбывал наказание и имел репутацию закоренелого уголовника.
Татьяна Черенкова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Несмотря на это, Пчелкин не оставил Таню, когда её мать исчезла, и забрал её к себе. Однако Черенкова с ужасом вспоминает те времена: отец заставлял её называть каждую женщину, приходившую в дом, мамой, не раз поднимал на неё руку и угрожал. В настоящее время они не общаются, а после последнего эфира Пчелкин написал Татьяне: «Лучше бы тебя на органы отдали, чем Андрея».
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Взяла на себя вину сожителя
В студии программы «Малахов» стало известно, что важную роль в воспитании Татьяны сыграла бывшая сожительница Пчелкина — Любовь Визенкина. На некоторое время она стала для девочки настоящей матерью, заботилась о ней и помогала несмотря на то, что у неё и Виктора была общая дочь. Визенкина действительно любила своего партнёра и даже приняла на себя его вину, за что провела 7,5 лет в тюрьме.
«Я взяла на себя его преступление, потому что он грозился оторвать сестре голову. "Главное убить его морально, а физически его уничтожить ничего не стоит", — говорила я тогда. Мне дали 10 лет колонии, а я отсидела 7,6 лет и вышла по УДО. Там встречалась с Ниной Ткачевой, спрашивала, как дела в семье», — рассказала Любовь Визенкина.
Любовь Визенкина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Пчелкин ранее был судим
Любовь сообщила, что Виктор убил соседа. Она утверждает, что он попытался свалить вину на нее, полагая, что мать с грудным ребенком не понесет наказания. Однако Визенкину арестовали, и когда Виктор попытался заступиться за нее, он осознал, что может оказаться под следствием за групповое преступление и не выйти из тюрьмы. Чтобы скрыть правду, как утверждает Визенкина, он запугал ее сестру, мать и бабушку.
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Полиграф в эфире программы «Малахов»
Виктор Пчелкин и Любовь Визенкина впервые встретились на программе «Малахов». Чтобы подтвердить свою невиновность, Любовь прошла тест на детекторе лжи, и все ее ответы были признаны правдивыми — она не убивала соседа. Также выяснилось, что нож, которым якобы было совершено преступление, выбросил Виктор.
Пчелкин же отказался проходить полиграф и заявил, что давно забыл о том инциденте, сейчас он живет спокойной жизнью пенсионера. Однако эксперты не поверили его словам и призвали органы к повторной проверке событий, произошедших в 90-х.
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