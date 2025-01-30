Проституция и брак с 16-летней: на шоу «Мужское/Женское» вскрылась подноготная семьи из Ростова, устроившей борьбу за дочь-инвалида

Елена Ляховченко (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
Василий Варанкин из Ростовской области стремится лишить родительских прав свою бывшую супругу Елену Ляховченко, которая страдает от наркомании и занимается проституцией. В эфире шоу «Мужское/Женское» выяснилось, что сейчас Варанкин живет с 16-летней Аленой, которая несколько месяцев назад родила дочь от другого. Подробности – в материале «Радио 1».
Обвинения в проституции и провокации
В эфире программы отец Елены Ляховченко заявил, что в настоящее время его родная внучка проживает с зятем и его новой женой.
«Забираем внучку, у нее бывают коленки побиты. Не похоже, что упала. Посторонние люди говорят девочка потихоньку идет, а ее тянут», – посетовал пенсионер.
Отец Елены настаивает на том, что бывшему зятю внучка не нужна и он лишь заинтересован в пособиях, которые положены ребенку с инвалидностью. Василий Варанкин, в свою очередь, упрекнул бывшего зятя в плохом воспитании дочери.
«Твоя дочь проститутка и наркоманка!» – заявил Василий.
Василий Варанкин (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
Он пояснил, что место жительства 6-летней Маши было определено с ним по решению суда.
«Суд принял решение оставить ребенка со мной. Я забрал ребенка, потому что не мог терпеть постоянных измен. Это было скрытно, потом в открытую началось», – утверждает Василий.У Елены другая версия произошедшего. Она считает, что суд не оставил ребенка с ней из-за жилищных условий. Журналистам удалось пообщаться с соседями Елены, которые привели неприятные подробности о ее образе жизни.
«Она с наркотой балуется. Вася ее возил даже к парням. В соседней комнате сидел ждал, пока ее там….».
Василий также сообщил, что бывшая жена устраивает разного рода провокации в виде подброшенных свертков с наркотическими веществами.
16-летняя жена родила от другого
Сейчас Василий живет с 16-летней Аленой, они в официальном браке. На вопрос ведущих матери Алены о том, как она допустила, что ее несовершеннолетняя дочь живет в браке со взрослым мужчиной, она ответила:
«Все было обоюдно. Они уже начали встречаться, что я могла сделать».
Алена (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
Кроме того, оказалось, что Василий «вылечил» Алену от приступов эпилепсии.
«Мне сказали врачи, если дочь будет жить половой жизнью, эпилепсии не будет», – так мать 16-летней прокомментировала отношения дочери с 47-летним Василием.
Еще одним шокирующим известием стало то, что у 16-летней Алены четыре месяца назад родилась дочь от 52-летнего мужчины, который изнасиловал девочку, когда ей было 15. В настоящее время отец ребенка Алены находится в местах лишения свободы.
Василий намерен лишить Елену родительских прав?
По словам Василия, он не намерен лишать Елену родительских прав, но ограничить хотел бы точно. По его мнению, это поможет оградить его новую семью от провокаций со стороны бывшей жены. Кроме того, в студии «Мужское/Женское» выяснилось, что у Елены есть вторая дочь, которую нерадивая мать оставила в Доме малютки. Этот факт может оказать существенное влияние на решение органов опеки.
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