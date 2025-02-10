Марина из Абакана силой принудила экс-любовника признать отцовство. От кого родила гулящая мать выяснилось на шоу «Мужское/Женское»

Владимир Голубовский (Фото: скриншот т/п «Мужское/Женское»)
Семейная драма разыгралась в 2023 году в городе Абакан. Молодая мама угрозами и физическим насилием пыталась заставить предполагаемого отца ребенка признать родительство. Юноша был вынужден обратиться в популярное ток-шоу за защитой своей жизни и честного имени. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Короткая связь с последствиями
Владимир Голубовский завязал кратковременные отношения с Мариной в конце 2022 года. Пара прожила в съемной комнате 2 счастливые недели, после чего молодой человек решил вернуться к своей бывшей девушке Алине.
Жизнь с возлюбленной текла в своем русле до тех пор, пока не объявилась 2-недельная любовь Марина с заявлением, что она родила сына Егора и теперь он должен признать родство и платить алименты. Владимир, уверенный в том, что отцом он быть не может, естественно, отказался от новой родни и постарался максимально оградиться от общения с Мариной.
После этого молодая мама начала угрожать расправой Голубовскому, непокорного «отца» друзья девушки избивали, преследовали и даже вламывались в дом, разбивая при этом окна. Агрессивные действия новоиспечённой мамочки больше всего отразились на беременной девушке Голубовского Алине. Из-за непрекращающихся конфликтов беременность проходила с осложнениями, и ребёнок появился на свет раньше времени с серьёзными патологиями.
Отцовство предлог, нужны были деньги
Марина Винникова (Фото: скриншот т/п «Мужское/Женское»)
Как позже выяснилось, террор семьи Голубовского Марина вела не ради сына, ей нужны были деньги. Как до рождения ребенка, так и после девушка вела асоциальный образ жизни, часто уходила из дома и могла позволить себе пожить неделю-другую с очередным мужчиной. Так было и с Владимиром, но она забеременела, и источник дохода образовался сам собой. А денег не хватало: алкоголь, наркотики и разгульная жизнь матери съедали все детские пособия, поэтому она решила дополнительно требовать средства с Голубовского.
Бабушка оказалась умнее
Владимир Голубовский с сыном Егором (Фото: скриншот т/п «Мужское/Женское»)
Мать Марины, Анастасия, понимая, что дочь уже не остановить на пути в никуда, решила спасать внука и подала в суд на лишение дочери родительских прав. В квартиру, где проживает ребенок, стали наведываться органы опеки. Но и это не останавливало дочь от постоянного кутежа, ведь Марине ребенок был не нужен, только деньги за него.
Окончательную точку в выяснении отцовства поставил ДНК-тест, сделанный на шоу «Мужское и женское», который подтвердил отцовство Голубовского. Теперь у бабушки есть шанс с помощью алиментов от биологического отца поставить внука на ноги.
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