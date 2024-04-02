Изменяющая любимому супругу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение

Фото: istock / Andrii Zastrozhnov
Женщина, которая уже 14 лет изменяет супругу, в письме для Daily Mail рассказала о причинах обмана.
Как утверждает 44-летняя читательница, суммарно за 20 лет брака у нее было 8 романов на стороне. Она пояснила, что любовники наполняют ее страстью и помогают избежать рутины в браке, поскольку интим с мужем у нее только раз в неделю. При этом она отметила, что рада неведению мужа и не желает уходить от него.
Изменщица поделилась, что мысль о сексе исключительно с супругом пугает её, а отношения с молодыми мужчинами приносит ей удовольствие и ощущение того, что она желанна.
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Изменщица поделилась, что мысль о сексе исключительно с супругом пугает её, а отношения с молодыми мужчинами приносит ей удовольствие и ощущение того, что она желанна.
«Я сплю с другими мужчинами исключительно ради восторга, который это привносит в обычную и вполне терпимую жизнь», — завила она.В заключении она призналась, что сейчас находится в отношениях с коллегой.
«Мне пришло в голову, что вскоре менопауза может остудить мое либидо. А это значит, что я естественным образом перейду к более честному образу жизни. Это было бы идеально», — отметила женщина.Читайте также:
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Алина Юрчак