Изнасилованная десятками мужчин жена «Авиньонского монстра» нашла новую любовь
72-летняя Жизель Пелико, пережившая многолетние изнасилования по вине бывшего мужа, призналась, что смогла снова полюбить и довериться мужчине. Ее слова приводит The Guardian.
Жизель добровольно отказалась от анонимности во время громкого процесса над Домиником Пелико, которого прозвали «Авиньонским монстром». На протяжении нескольких лет он накачивал жену наркотиками, а затем приглашал в дом посторонних мужчин, которые насиловали ее, пока он снимал это на видео.
В мае француженка выступила на литературном фестивале в британском Хэй-он-Уай, где представила свои мемуары «Гимн жизни».
«Я не думала, что смогу снова доверять мужчине, но это случилось. Значит, в жизни возможно все, никогда нельзя отчаиваться», — призналась она.Избранником Жизель стал Жан-Лу Агопян. Она рассказала, что познакомилась с «молодым человеком 73 лет», отметив, что влюбиться можно в любом возрасте. Пелико также призвала общество обратить внимание на проблему насилия над женщинами, назвав ее «ужасающим злом, не знающим границ».
Француженка коснулась и трагедии своей дочери Каролин Дариан, добивающейся справедливого приговора для отца, который без ведома девушки сфотографировал ее в нижнем белье. Пелико выразила надежду, что дочь сможет пережить произошедшее и вернуться к нормальной жизни.
Она также подтвердила, что власти Франции начали расследование в связи с возобновлением работы сайта, через который Доминик находил на насильников. Ресурс, первоначально закрытый в июне 2024 года, также связан с преступлениями против детей.
Жизель назвала чудом, что ее организм выдержал столь сильную интоксикацию, и добавила, что ни разу не пожалела об отказе от анонимности, несмотря на попытки защиты бывшего мужа унизить ее в суде. По ее словам, она думала, что эта история касается только ее, но позже поняла, что за одним случаем скрывается гораздо более масштабная проблема.