Изнасилованная десятками мужчин жена «Авиньонского монстра» нашла новую любовь

27 мая 2026, 09:00

72-летняя Жизель Пелико, пережившая многолетние изнасилования по вине бывшего мужа, призналась, что смогла снова полюбить и довериться мужчине. Ее слова приводит The Guardian.





Жизель добровольно отказалась от анонимности во время громкого процесса над Домиником Пелико, которого прозвали «Авиньонским монстром». На протяжении нескольких лет он накачивал жену наркотиками, а затем приглашал в дом посторонних мужчин, которые насиловали ее, пока он снимал это на видео.



В мае француженка выступила на литературном фестивале в британском Хэй-он-Уай, где представила свои мемуары «Гимн жизни».

«Я не думала, что смогу снова доверять мужчине, но это случилось. Значит, в жизни возможно все, никогда нельзя отчаиваться», — призналась она.