В Благовещенске женщина умерла во время плановой операции в частной клинике
В Благовещенске 41-летняя Евгения умерла во время плановой операции в частной клинике «Медлайн». Женщина обратилась к врачам из-за опущения и выпадения матки. После введения наркоза она не пришла в сознание. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Перед вмешательством пациентка прошла обследование и сдала анализы. Операция по подшиванию матки, по предварительным данным, должна была занять около 30 минут. За услуги она заплатила более 80 тысяч рублей. Вечером близкие начали искать Евгению, когда она перестала выходить на связь. По их словам, сотрудники клиники сначала говорили, что с ней все в порядке и она тяжело отходит от наркоза. Утром семье сообщили о смерти и попросили приехать для выяснения обстоятельств. Родственники утверждают, что точную причину трагедии им до сих пор не назвали.
Жители города рассказывают, что «Медлайн» считают одной из самых дорогих клиник в Благовещенске. При этом, по их словам, у медучреждения много негативных отзывов. Пациенты жаловались на хамство персонала, санитарные нарушения и некомпетентность врачей. В Амурской области возбудили уголовное дело. Тело Евгении направили на экспертизу. У нее остались двое детей.
