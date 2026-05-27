Уличный зонт насмерть ранил женщину в кафе в США
Шериф округа Кларендон Тим Баксли сообщил, что в городе Саммертон, штат Юта, 56-летняя Дана Вейнджер погибла после удара уличным зонтом на летней террасе ресторана. Об этом пишет People.
Трагедия произошла вечером 23 мая в ресторане «Driftwood Grill». Вейнджер ужинала на открытой веранде вместе с мужем, когда сильный порыв ветра вырвал зонт из столика. Конструкция ударила женщину по шее и перебила сонную артерию. Спасти ее не удалось. Она истекла кровью на месте. По данным метеорологов, в тот вечер в регионе шли грозы, а скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду. Ресторан опубликовал в соцсетях соболезнования и заявил о сотрудничестве со следствием.
Семья погибшей пока не комментировала случившееся. People отмечает, что подобные несчастные случаи с уличными зонтами в США уже происходили. Специалисты советуют владельцам кафе и ресторанов надежно закреплять такие конструкции и убирать их во время штормового предупреждения.
