«Гнила заживо»: Волонтёры спасли медведицу, которую 20 лет истязали в кафе Смоленской области

27 мая 2026, 05:09

В Смоленской области спасли медведицу Машу, которая от стресса разрывала себя живьём

Фото: iStock/Evgeniy Romanov

Медведицу Машу, которую 20 лет истязали владельцы кафе в Смоленской области, спасли волонтёры. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя страшные кадры пострадавшего животного.





Изначально Машу взяли для развлечения посетителей заведения в Сафоново, когда она была еще медвежонком. После закрытия кафе животное не отправили в другое место — медведица стала живой игрушкой для владельцев. Она жила одна в тесной клетке, не имея свободы передвижения по большому пространству, и от стресса начала отрывать от себя куски плоти. Раны на теле гнили из-за отсутствия ухода.



