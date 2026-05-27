«Гнила заживо»: Волонтёры спасли медведицу, которую 20 лет истязали в кафе Смоленской области
Медведицу Машу, которую 20 лет истязали владельцы кафе в Смоленской области, спасли волонтёры. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя страшные кадры пострадавшего животного.
Изначально Машу взяли для развлечения посетителей заведения в Сафоново, когда она была еще медвежонком. После закрытия кафе животное не отправили в другое место — медведица стала живой игрушкой для владельцев. Она жила одна в тесной клетке, не имея свободы передвижения по большому пространству, и от стресса начала отрывать от себя куски плоти. Раны на теле гнили из-за отсутствия ухода.
Специалисты парка «Земля прайда» назвали поведение Маши крайней степенью психического расстройства, когда зверь калечит себя. Несмотря на происходящее, хозяин медведицы отказывался отдавать волонтёрам животное.
Росприроднадзор оценил состояние Маши как тяжёлое и изъял её. В ведомстве подчеркнули, что без оперативной помощи она могла погибнуть. Сейчас медведицу направляют к специалистам в безопасное место, где ей окажут ветеринарную помощь и создадут благоприятные условия.