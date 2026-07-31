Бизнес-психолог Шейкина призвала женщин не брать весь быт на себя
Бизнес-психолог Лариса Шейкина заявила, что привычка справляться со всеми задачами в одиночку часто приводит к истощению и напряжению в семье. Женщины нередко совмещают профессиональную занятость с основной частью домашних дел и при этом испытывают вину за попытки отдохнуть.
По словам специалиста, установка «я всё сделаю сама» нередко связана со стремлением соответствовать образу идеальной матери, жены и сотрудницы. Выходом может стать честное распределение домашних задач с партнёром, помощь близких и отказ от завышенных требований к себе. Шейкина в разговоре с RuNews24.ru советует выделять время на восстановление, учиться отказывать в лишних просьбах и не считать ошибки личной неудачей. При сильной усталости или эмоциональном выгорании полезно обратиться за поддержкой.
Психологическая помощь может быть особенно важна, когда усталость становится постоянной, появляются раздражительность, тревога, проблемы со сном или ощущение, что привычные дела требуют слишком много сил. Специалист помогает разобраться, какие факторы поддерживают это состояние, и отличить временное переутомление от более серьёзного эмоционального выгорания.
На консультациях психолог не даёт универсальных указаний, а помогает человеку увидеть собственные потребности, убеждения и привычные сценарии поведения. Например, вместе со специалистом можно понять, почему трудно просить о помощи, говорить «нет» или делегировать часть обязанностей близким и коллегам.
Регулярная работа с психологом может научить бережнее относиться к себе, выстраивать личные границы и находить реалистичный баланс между работой, семьёй и отдыхом. При этом обращение за поддержкой не означает слабость — это один из способов вовремя позаботиться о своём эмоциональном состоянии и качестве жизни.
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