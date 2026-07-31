Бизнес-психолог Шейкина призвала женщин не брать весь быт на себя

31 июля 2026, 15:46

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Бизнес-психолог Лариса Шейкина заявила, что привычка справляться со всеми задачами в одиночку часто приводит к истощению и напряжению в семье. Женщины нередко совмещают профессиональную занятость с основной частью домашних дел и при этом испытывают вину за попытки отдохнуть.