31 июля 2026, 11:44

Фото: istockphoto/Angelo F-

В Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение. С вечера 31 июля до утра 1 августа в городе ожидается ухудшение погоды: синоптики прогнозируют обильные дожди, местами переходящие в ливни. В связи с этим с 21:00 четверга до 09:00 пятницы действует «жёлтый» уровень опасности.