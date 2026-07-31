В Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение
В Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение. С вечера 31 июля до утра 1 августа в городе ожидается ухудшение погоды: синоптики прогнозируют обильные дожди, местами переходящие в ливни. В связи с этим с 21:00 четверга до 09:00 пятницы действует «жёлтый» уровень опасности.
Кроме того, предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях продлено до 21:00 1 августа из-за высокой вероятности гроз, пишет «Петербургский дневник». «Жёлтый» уровень опасности, согласно классификации Росгидрометцентра, означает, что погода может быть неблагоприятной и представлять угрозу для жителей. В связи с непогодой городские службы призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями.
Ранее москвичам рассказали, какая погода их ждет 1 августа. Детали раскрыл синоптик Александр Шувалов.
Кроме того, стало известно, когда в столице улучшатся погодные условия. Подробности в нашем материале.
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