В Татарстане ожидают циркуляцию штаммов гриппа A и B
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов сообщил, что в предстоящем сезоне в республике прогнозируют распространение вирусов гриппа типов A и B.
По информации «Татар-информ», в состав трехвалентных вакцин войдут два варианта вируса A и один вариант B. Четырехвалентные препараты защитят от двух штаммов каждого типа.
Эксперты ВОЗ формируют рекомендации по составу вакцин после изучения ситуации в странах Южного полушария. Там уже завершился сезонный подъем заболеваемости, поэтому выявленные варианты вируса с высокой вероятностью могут прийти и в Северное полушарие. Производители уже готовят вакцины с учетом актуальных штаммов.
Если появились симптомы гриппа или ОРВИ — высокая температура, слабость, ломота в мышцах, кашель, насморк или боль в горле, — следует остаться дома и ограничить контакты с окружающими. Особенно важно не посещать работу, учебу и общественные места, чтобы не распространять инфекцию. Рекомендуется пить больше жидкости, отдыхать и регулярно проветривать помещение.
Не стоит самостоятельно начинать прием антибиотиков: они не действуют на вирусы и назначаются врачом только при подтвержденных бактериальных осложнениях. Жаропонижающие препараты можно использовать при плохой переносимости температуры, соблюдая инструкцию и возрастные ограничения. Детям и подросткам при вирусных инфекциях нельзя давать препараты с ацетилсалициловой кислотой без назначения врача.
За медицинской помощью необходимо обратиться при тяжелом течении болезни, одышке, боли или чувстве сдавления в груди, спутанности сознания, судорогах, выраженной слабости или признаках обезвоживания. В группе повышенного риска — маленькие дети, беременные, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями: им лучше связаться с врачом уже в первые дни появления симптомов.
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