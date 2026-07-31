В Татарстане ожидают циркуляцию штаммов гриппа A и B

31 июля 2026, 15:25

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов сообщил, что в предстоящем сезоне в республике прогнозируют распространение вирусов гриппа типов A и B.