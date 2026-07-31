Биолог назвала продукты для поддержки нормального давления

31 июля 2026, 07:42

Биолог Лялина: Бананы, шпинат и авокадо могут снижать давление

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала летом чаще добавлять в меню продукты с высоким содержанием калия. Этот элемент помогает вывести избыток жидкости из организма и способствует снижению артериального давления. Об этом сообщает «Лента.ру».