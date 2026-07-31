Биолог назвала продукты для поддержки нормального давления
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала летом чаще добавлять в меню продукты с высоким содержанием калия. Этот элемент помогает вывести избыток жидкости из организма и способствует снижению артериального давления. Об этом сообщает «Лента.ру».
Среди доступных источников калия специалист выделила бананы, шпинат, авокадо, папайю и кокос. Авокадо, по ее словам, ценен еще и содержанием авокадена. Поддержать состояние сосудов способны ягоды. Клубника, малина и смородина содержат антоцианы и калий. Наиболее насыщенной полезными веществами Лялина назвала смородину. В рацион можно включить боярышник, черноплодную рябину, жимолость и калину.
Боярышник подходит для приготовления отваров. Жимолость рекомендуют употреблять свежей, делать из нее желе либо варенье с небольшим количеством сахара. Калину и черноплодную рябину удобно замораживать в перетертом виде, чтобы затем готовить морсы и компоты. Из овощей пользу могут принести чеснок, лук, тыква, листовые салаты и картофель, запеченный вместе с кожурой. Специалист упомянула зелень, чай с мятой или календулой, а также напитки из подорожника и пастушьей сумки. Лялина подчеркнула, что рацион не заменяет контроль за состоянием здоровья. Для поддержания давления важно сократить количество соли и следить за массой тела.
Правильное питание начинается с разнообразия. В рационе должны быть овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, мясо, рыба, яйца, молочные продукты или их альтернативы. Чем разнообразнее пища, тем больше витаминов, минералов и других полезных веществ получает организм. Важно соблюдать баланс между белками, жирами и углеводами. Белок помогает поддерживать мышцы и иммунитет, полезные жиры содержатся в рыбе, орехах, семенах и растительных маслах, а сложные углеводы дают энергию на долгое время. Стоит ограничить продукты с избытком сахара, соли, насыщенных жиров и сильно переработанные продукты.
Не менее важны режим питания и достаточное количество воды. Лучше есть регулярно, не пропускать основные приёмы пищи и не переедать. Порции должны соответствовать уровню активности человека, а воду желательно пить в течение дня, ориентируясь на чувство жажды.
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