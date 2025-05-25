Изобретатель из России утверждает, что является создателем легендарного логотипа Toyota – подробности

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.
Мужчина рассказал, что в далёком 1989 году увидел новую Toyota Corolla. Ему очень понравился автомобиль, а поскольку он хорошо рисовал, ему захотелось придумать эмблему для марки. В 1991 году был запатентован известный всем логотип, состоящий из трёх скрещенных эллипсов, содержащих все буквы названия.
Изобретатель утверждает, что через сотрудника Mitsubishi он передал эскиз, чтобы представительство отправило его Toyota, поскольку в СССР на тот момент не было представителей японского бренда. В компании настаивали на том, чтобы Медведеву дали подтверждение получения корреспонденции, однако он отказался, пишет Telegram-канал Readovka.
Спустя несколько лет изобретатель заметил на Красной Пресне в Москве припаркованный автомобиль с его логотипом. Спустя много лет, в 2020 году Медведев решился написать президенту компании Toyota Акио Тойоде, попросив признать его автором лого. Однако в ответ ему написали, что эмблему якобы создавали японские каллиграфы.
Примечательно, что спустя несколько дней, со слов мужчины, Toyota сделала ребрендинг, отказавшись от логотипа под предлогом того, что его и так все знают.
В январе 2023 года акционеры уволили Тойоду за неспособность наладить производство электромобилей, однако Андрей считает, что они узнали о его письме. Теперь адвокаты изобретателя пытаются через суд признать авторство логотипа и добиться выплаты компенсаций за его использование.
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Изобретатель утверждает, что через сотрудника Mitsubishi он передал эскиз, чтобы представительство отправило его Toyota, поскольку в СССР на тот момент не было представителей японского бренда. В компании настаивали на том, чтобы Медведеву дали подтверждение получения корреспонденции, однако он отказался, пишет Telegram-канал Readovka.
Спустя несколько лет изобретатель заметил на Красной Пресне в Москве припаркованный автомобиль с его логотипом. Спустя много лет, в 2020 году Медведев решился написать президенту компании Toyota Акио Тойоде, попросив признать его автором лого. Однако в ответ ему написали, что эмблему якобы создавали японские каллиграфы.
Примечательно, что спустя несколько дней, со слов мужчины, Toyota сделала ребрендинг, отказавшись от логотипа под предлогом того, что его и так все знают.
В январе 2023 года акционеры уволили Тойоду за неспособность наладить производство электромобилей, однако Андрей считает, что они узнали о его письме. Теперь адвокаты изобретателя пытаются через суд признать авторство логотипа и добиться выплаты компенсаций за его использование.
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Анастасия Чинкова