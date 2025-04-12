«Изолировать интернет как в Китае»: кинокритик назвал единственный способ борьбы с YouTube

Фото: iStock/Alexander Sikov
Единственным эффективным способом борьбы с YouTube, который позволит оградить детей от его просмотра, является изоляция интернета по примеру Китая. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя предложение главреда RT Маргариты Симонян полностью запретить видеохостинг.
«Единственный способ — это изолировать интернет, как это сделали в Китае, то есть установить тотальный запрет. Но такая мера отгородит Россию от всего мира. Нужно ли это?» — спросил эксперт в беседе с «Татар-информом».Он напомнил, что в Австралии пытались в целом запретить соцсети для всех детей младше 14 лет, однако инициатива обернулась крахом. Специальная блокирующая программа, по его словам, была за 10 минут взломана 14-летним мальчиком.
Читайте также:
Telegram грозит штраф до 4-х млн за отказ удалить запрещенные наборы стикеров
Как зарегистрировать блог на физическое и юрлицо — инструкция от Роскомнадзора
Роскомнадзор прокомментировал информацию о возобновлении работы сервиса YouTube в России
Данил Пономарев