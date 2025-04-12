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«Изолировать интернет как в Китае»: кинокритик назвал единственный способ борьбы с YouTube

Критик Шнейдеров: лучшим способом борьбы с YouTube является изоляция интернета
Фото: iStock/Alexander Sikov

Фото: iStock/Alexander Sikov

Единственным эффективным способом борьбы с YouTube, который позволит оградить детей от его просмотра, является изоляция интернета по примеру Китая. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя предложение главреда RT Маргариты Симонян полностью запретить видеохостинг.
«Единственный способ — это изолировать интернет, как это сделали в Китае, то есть установить тотальный запрет. Но такая мера отгородит Россию от всего мира. Нужно ли это?» — спросил эксперт в беседе с «Татар-информом».
Он напомнил, что в Австралии пытались в целом запретить соцсети для всех детей младше 14 лет, однако инициатива обернулась крахом. Специальная блокирующая программа, по его словам, была за 10 минут взломана 14-летним мальчиком.

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Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради зарплаты
12 апреля 2025, 21:09

Фото: istockphoto/jacoblund

Каждый четвертый россиянин возвращался на прежнее место работы ради получения повышенной зарплаты. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса Работа.ру. При этом большинство респондентов (69%) заявили, что никогда не возобновляли трудовых отношений с предыдущим работодателем.
«Более высокая зарплата — главный мотиватор для возвращения к прежнему работодателю, ее отметили 52% опрошенных. Чуть меньше (51%) ценят комфортную работу с руководителем. Удобное расположение офиса или предприятия — важный фактор для 41% опрошенных. Новые выгодные условия работы привлекают 36% респондентов. Столько же (36%) ценят комфортный график работы», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.
Вместе с тем директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян рассказала, как нейросети могут помочь в поиске работы. В беседе с RT она поделилась, что ИИ может поспособствовать в составлении резюме — главное не доверять ему написание с нуля, а отдать уже готовое в доработку. По ее словам, также нейросеть может помочь с оформлением текста и проверить структуру, ошибки, опечатки, придать более формальный вид.
«Кроме качественно оформленного резюме, повысить заметность помогают сопроводительные письма: они дополнительно мотивируют рекрутера ознакомиться с вашим откликом и оценить, подходите ли вы по ключевым параметрам. Собрать небольшое сообщение с ключевой информацией можно попросить нейросеть», — отметила эксперт.
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Юрист назвала порядок действий при взломе Госуслуг
Юрист Гоанова: при взломе Госуслуг нужно сменить пароль и идти в банк
12 апреля 2025, 21:05

Фото: iStock/welcomia

При взломе личного кабинета на Госуслугах следует сразу сменить пароль от сервиса, связаться с техподдержкой портала, а после идти в банк и полицию. Об этом заявила юриста Наталья Оганова. По ее словам, чем быстрее в организациях будет зафиксирован факт взлома, тем быстрее будут приостановлены все операции злоумышленников.
«Сейчас на Госуслугах появились опции, которые дают возможность поставить самозапрет на получение кредитов и совершение сделок с недвижимостью без вашего присутствия. Установите эти запреты. Это, как минимум, усложнит работу мошенникам, и, возможно, вы им станете не интересны. Потому что аферистам придется выполнять дополнительные манипуляции, которые будут уже затруднительны — им придется иметь дело со службой безопасности тех ведомств, где установлены запреты», — напомнила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время участились случаи мошенничества, связанные с использованием образовательных платформ и сервисов, когда аферисты выдают себя за учителей или руководство школы или университета. В разговоре с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, как уберечь себя и детей от подобного обмана. По его словам, главное — никогда не сообщать код из смс и персональные данные.
«Проверять номера — если звонок подозрительный, перезванивать только на официальные телефоны школы или вуза, указанные на их сайте. Учить детей цифровой гигиене — объясните, что нельзя делиться личными данными, даже если звонящий представляется учителем. Включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» и образовательных платформах. При взломе аккаунта немедленно обратиться в МФЦ для восстановления доступа и сменить пароли», — советует эксперт.
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Автоэксперт оценил шансы российского автопрома обогнать западный
Автоэксперт Баканов: российский автопром не уступает в надежности западному
12 апреля 2025, 20:52

Фото: iStock/Fahroni

Российский автопром не уступает в надежности западному или китайскому. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что российский и белорусский автопром может обогнать по качеству немецкие «мерседесы» через три-четыре года. Баканов считает, что в теории РФ и РБ могут войти в тройку европейских стран по объемам выпуска машин.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что для достижения такой цели России и Белоруссии может не хватить покупательной способности населения, потому догнать «Мерседес» по объемам производства вряд ли получится.
«Мерседес» уже не ассоциируется с надежностью. Да, там применены высокие технологии и мощные моторы, но срок службы у этой машины может оказаться меньше, чем у «Лады». То есть за 200 тыс. км отечественное авто принесет гораздо меньше проблем, чем немецкое. И если рассматривать качество сборки с этой позиции, то отчасти какая-то доля правды в словах Александра Григорьевича есть», — пояснил автоэксперт.
Однако в плане технологий и совершенства моделей, подчеркнул Баканов, российскому и белорусскому автопрому очень далеко до немецкого.

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Горнолыжный курорт Шерегеша досрочно закрылся из-за аномального потепления
12 апреля 2025, 20:44

Фото: iStock/vovashevchuk

Горнолыжный курорт Шерегеша объявил о досрочном завершении сезона из-за аномального весеннего потепления. Об этом сообщила дирекция курорта.
Воскресенье, 13 апреля, станет последним днем работы подъемников.
«Эта весна оказалась слишком непредсказуема: обильный снег дал нам надежду на долгий сезон, но следующее за ним яркое солнце и высокая плюсовая температура сделали так, что наши планы буквально «растаяли» на глазах», — приводит «Сiбдепо» сообщение Шерегеша.
Отмечается, что снежный покров, как по количеству, так и по качеству, не соответствует нормам безопасности.

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В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме с домофонами
Депутат Немкин: мошенники узнают смс-код под видом замены комбинации домофона
12 апреля 2025, 20:42

Фото: iStock/Diy13

Мошенники начали использовать новую схему обмана, согласно которой они представляются сотрудниками управляющей компании и под предлогом замены комбинации домофона выманивают код из смс-сообщения. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, на самом деле подобные процедуры согласовываются предварительно и сообщаются через объявления на подъездах.
«Все ключевые действия, связанные с доступом к подъезду, обычно производятся централизованно, без необходимости участия каждого жильца. Если информация о замене кода домофона поступила неожиданно, без каких-либо уведомлений или подтверждений от проверенных источников, — это повод насторожиться», — поделился парламентарий в беседе с RT.
В то же время в МВД РФ сообщили, что мошенники начали создавать точные копии сайтов, на которых предлагают купить страховой полис ОСАГО. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на РИА Новости, аферисты пользуются доменами, в которых указано слово «osago» или просто копируют их у известных страховых компаний. Основная задача злоумышленников — получить данные банковской карты своей жертвы.
«Мошенники предлагают пользователям заполнить анкету для расчета примерной стоимости полиса. В ней просят ввести имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После гражданам дают возможность оформить электронный полис ОСАГО, для чего требуется ввести данные банковской карты», — говорится в материале.
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