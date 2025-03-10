Как зарегистрировать блог на физическое и юрлицо — инструкция от Роскомнадзора

Фото: istockphoto.com/Apichat Noipang
Российские блогеры, чьи страницы в соцсетях, паблики и каналы имеют более 10 тысяч подписчиков, обязаны предоставлять в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать их личность, соответствующая норма начала действовать с 1 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
«Зарегистрироваться обязаны блогеры, публикующиеся на следующих ресурсах: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», Rutube, YouTube, TikTok, Likee, Telegram, Yappy, Discord, Twitch, Pinterest, «Пикабу» и LiveJournal», — отмечается в сообщении.Подать заявку на регистрацию владелец ресурса может онлайн — через портал «Госуслуги». По механизму подачи заявки как от физического, так и юридического лица выпущена подробная инструкция.
Инструкция
Уточнения для регистрации на юрлицо
Фото: пресс-служба Роскомнадзора
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