США потребовали от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе

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США потребовали от Израиля подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского вооружения и доступа гумпомощи в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.
8 февраля американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому страны, которым США предоставляет вооружение, должны давать письменные заверения. Странам, участвующим в конфликтах, дали 45 дней со дня подписания меморандума, чтобы дать заверения. Остальные государства могут сделать это в течение 180 дней. В случае неподписания документа США вправе прекратить осуществление военной помощи.
Израилю, который в настоящее время состоит в конфликте, власти США установили срок до середины марта. Теперь государству предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись.
Аналогичные письма были направлены и в другие страны, которые не раскрываются порталом.
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Анастасия Чинкова