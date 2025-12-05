Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев к концу года

05 декабря 2025, 10:18

Haaretz: украинцы, живущие в Израиле, уже в декабре столкнутся с депортациями

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Тысячи украинских беженцев оказались под угрозой депортации из Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz.