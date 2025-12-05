Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев к концу года
Тысячи украинских беженцев оказались под угрозой депортации из Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz.
В декабре 2025 года истекает срок действия статуса «групповой защиты», предоставленного украинским беженцам в Израиле с 2022 года. На текущий момент власти страны не объявили о его продлении.
По информации издания, защиту получили около 25 тысяч украинцев. Ее продление является единственной возможностью для беженцев оставаться в Израиле на законных основаниях, а также сохранить право на работу, проживание и доступ к социальной поддержке.
Если Израиль не продлит статус защиты, украинцы будут депортированы из страны к концу 2025 года.
