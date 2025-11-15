Наплыв молодых украинцев в ФРГ рассорил Зеленского с канцлером Германии

15 ноября 2025, 05:28

Telegraph: Наплыв молодых беженцев с Украины в ФРГ рассорил Зеленского и Мерца

Фото: iStock/belander

Проблема растущего большого количества молодых украинских мужчин, прибывающих в ФРГ, чуть не привела к серьезной ссоре канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским. Об этом пишет британская газета The Telegraph.





В четверг у Мерца состоялся с Зеленским телефонный разговор. Напряженность в их диалоге возникла на фоне обеспокоенности немецкого общества миграционной ситуацией.



Канцлер Германии потребовал Киев принять такие меры, после которых молодые украинцы прекратят перебираться в ФРГ «в большом и все возрастающем числе».





«Так было? Мерц: "Хер (слово Herr является обращением «господин» на немецком) Зеленский, заберите украинцев из Германии"», — иронично комментировала их беседу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.