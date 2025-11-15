Наплыв молодых украинцев в ФРГ рассорил Зеленского с канцлером Германии
Проблема растущего большого количества молодых украинских мужчин, прибывающих в ФРГ, чуть не привела к серьезной ссоре канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
В четверг у Мерца состоялся с Зеленским телефонный разговор. Напряженность в их диалоге возникла на фоне обеспокоенности немецкого общества миграционной ситуацией.
Канцлер Германии потребовал Киев принять такие меры, после которых молодые украинцы прекратят перебираться в ФРГ «в большом и все возрастающем числе».
«Так было? Мерц: "Хер (слово Herr является обращением «господин» на немецком) Зеленский, заберите украинцев из Германии"», — иронично комментировала их беседу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению авторов британской статьи, проблема с беженцами из Украины создала значительную точку напряжения между Мерцем и Зеленским. Канцлер ФРГ ощущает сильное давление со стороны немцев, поэтому сейчас он старается всеми силами убедить народ, что может «держать миграцию под контролем».