Захарова прокомментировала разговор Мерца и Зеленского об украинских беженцах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца об украинских беженцах.
В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудил по телефону с Владимиром Зеленским вопрос трудоустройства молодых украинцев, которые массово прибывают в Германию. Мерц призвал Зеленского принять меры для обеспечения их рабочими местами.
«Так было? Мерц: "Хер (слово Herr является обращением "господин" на немецком — прим. ред.) Зеленский, заберите украинцев из Германии"», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она в шутку предположила, что Зеленский мог отказать Мерцу, поскольку у Киева не хватает техники для уничтожения «украинцев в таких масштабах». Дипломат допустила, что предводитель киевского режима попросил у Германии дополнительную военную помощь, пообещав в обмен закрыть границы.