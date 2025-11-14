Захарова прокомментировала разговор Мерца и Зеленского об украинских беженцах

14 ноября 2025, 11:22

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца об украинских беженцах.





В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудил по телефону с Владимиром Зеленским вопрос трудоустройства молодых украинцев, которые массово прибывают в Германию. Мерц призвал Зеленского принять меры для обеспечения их рабочими местами.





«Так было? Мерц: "Хер (слово Herr является обращением "господин" на немецком — прим. ред.) Зеленский, заберите украинцев из Германии"», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.