Израильского футболиста задержали в Турции за поддержку операции в Газе

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Израильский полузащитник «Антальяспор», выступающий в турецкой футбольной лиге, Сагив Йехезкель, был арестован в Турции по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти».
Обвинение было выдвинуто в связи с жестом игрока в поддержку израильской операции в секторе Газа во время футбольного матча. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил об этом в воскресенье.
Тунч также выразил осуждение военных действий Израиля в секторе Газа. Судебное разбирательство по делу Йехезкеля было начато главной прокуратурой Антальи.
Во время матча между «Антальяспор» и «Трабзонспор» 14 января Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида после забитого гола.
Эта надпись отражала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года. В ответ на это действие клуб «Антальяспор» исключил Йехезкеля из состава, объявив, что он поступил против национальных ценностей Турции.
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Тунч также выразил осуждение военных действий Израиля в секторе Газа. Судебное разбирательство по делу Йехезкеля было начато главной прокуратурой Антальи.
Эта надпись отражала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года. В ответ на это действие клуб «Антальяспор» исключил Йехезкеля из состава, объявив, что он поступил против национальных ценностей Турции.
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Артем Кузьмин