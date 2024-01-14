Axios: отказ Нетаньяху следовать просьбам США все больше разочаровывает Байдена

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Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа вызывает все большее разочарование со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Axios.
Также Белый дом крайне напряжен из-за того, что представители власти Израиля продолжают отказывать Штатам в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам, без которых невозможно финансирование работы правительства Махмуда Аббаса.
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Екатерина Коршунова