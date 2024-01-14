В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Вашингтона считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, передает телеканал CBS.
По словам Кирби, Вашингтон находится на стадии обсуждения данного шага с правительством Израиля. При этом сотрудник СНБ отметил, что все сделанное Израилем в борьбе с ХАМАС было верным шагом. Кирби добавил, что Штаты не ожидают от Израиля «прекращения противодействия ХАМАС».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова