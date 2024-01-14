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В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе

14 января 2024, 21:20
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Вашингтона считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, передает телеканал CBS.
По словам Кирби, Вашингтон находится на стадии обсуждения данного шага с правительством Израиля. При этом сотрудник СНБ отметил, что все сделанное Израилем в борьбе с ХАМАС было верным шагом. Кирби добавил, что Штаты не ожидают от Израиля «прекращения противодействия ХАМАС».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Axios: отказ Нетаньяху следовать просьбам США все больше разочаровывает Байдена
14 января 2024, 20:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа вызывает все большее разочарование со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Axios.
Один из парламентариев США отметил, что ситуация является крайне тяжелой, стороны находятся в тупике, а терпение американского лидера на исходе. Одним из поводов для волнений в Вашингтоне является отказ израильского премьер-министра всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта.

Также Белый дом крайне напряжен из-за того, что представители власти Израиля продолжают отказывать Штатам в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам, без которых невозможно финансирование работы правительства Махмуда Аббаса.

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#сша
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Философ Дугин: у Запада есть план уничтожения России – оружие выбрано
14 января 2024, 20:05

Фото: iStock/alexkich

Философ Александр Дугин заявил, что ни самой Украины, ни ее будущего нет. Существует лишь группа террористов, которые захватили власть на части российской территории. Об этом сообщает «Царьград».
Дугин отметил, что должны быть предприняты серьезные меры для защиты страны.

«Обратите внимание, какие ракеты попали по Белгороду. Это чешские ракеты. Чехия поставила ракеты террористической организации, которые долетели и убили наших детей, русских. На нашей российской территории. Что после этого надо делать с чехами? Сами подумайте: они соучастники преступлений. Так же как американцы, немцы, так же как и французы. То есть соучастники в терроризме… Надо сделать все эти выводы и быть готовыми к любому развитию событий. Потому что никто нас в покое не оставит», — приводит слова философа «Царьград».
Дугин отметил, что Запад пытается сломить РФ ​новым оружием: ментальными войнами. Однако, по словам эксперта, такая вражеская цель никогда не будет достигнута.

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Danmarks Radio: новым королем Дании после отречения матери стал Фредерик X
14 января 2024, 18:59

Фото: iStock/A-Basler

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года. Об этом сообщает Danmarks Radio.
Отмечается, что церемония отречения от престола прошла в замке Кристиансборг. 84-летняя Маргрете II поставила свою подпись на соответствующих бумагах, после чего ее сын 55-летний Фредерик стал новым королем Дании.

Примечательно, что церемонии, посвященной коронации Фредерика, не будет, так как эта традиция перестала существовать в Дании с 1660 года.

Напомним, 31 декабря Маргарете II сообщила о своём намерении отречься от престола 14 января 2024 года. Датский Королевский дворец ранее сообщал, что королева Маргрете II занимает монарший престол дольше всех своих предшественников.

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Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
#церемония
#ес
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#власть
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В Берлине во время демонстрации левых произошли столкновения с полицией
14 января 2024, 18:42

Фото: istockphoto/sibway

В Берлине немецкие левые активисты пытались провести традиционный ежегодный марш памяти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Однако у силовиков, по некоторым данным, была разнарядка на жёсткий разгон шествия, поэтому между демонстрантами и полицией произошли столкновения.
Организаторы акции утверждают, что марш был мирным, а силовики набросились на демонстрантов безо всякой причины. Жёсткий характер столкновений подтверждают кадры, показанные телеканалом RBB. На них видно, как полицейские бьют дубинками людей, уже лежащих на земле. Госпитализированы десятки человек, среди которых есть как участники шествия, так и правоохранители. По непроверенным данным один человек погиб.

Некоторые немецкие СМИ сообщают, что некоторые участники марша принялись выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и Йемена. Именно в этот момент полицейские остановили шествие, после чего начались стычки.

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#акции
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Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой
Бывший солдат из Франции указал РФ на возможность Европы умереть самостоятельно
14 января 2024, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс- военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией, заявил в беседе с РИА Новости, что Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, однако РФ освобождать ее, как в прошлые времена, нет никакой необходимости.
Бывший военнослужащий отметил, что европейцы являются дураками, которые должны самостоятельно разбираться с собственными элитами. По его словам, экономика Европы пришла в полный упадок.

Экс-военнослужащий добавил, что у «российских ворот поднимется новый мир».

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

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Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
#экономика
#санкции
#мир
#ес
#европа
#россия
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МИД Швейцарии: Россия должна участвовать в прениях по урегулированию на Украине
14 января 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Diy13

Россию необходимо включить в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Давосе, транслируемой на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что международному сообществу следует изыскать тот или иной способ для того, чтобы включить Россию в дискуссию по этому вопросу, так как без того, чтобы российская сторона смогла высказать своё мнение, достижение мира будет невозможно.

Глава швейцарского МИД сообщил, что во встрече по украинской «формуле мира», организованной по инициативе Швейцарии и Украины, участвуют 85 государств. Он подчеркнул, что считает очень важным участие в дискуссиях стран, входящих в БРИКС, так как они могут «оказывать влияние на Россию».

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#россия
#брикс
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Захарова: Выделяемые Вашингтоном Украине средства быстро возвращаются в США
14 января 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Финансовые средства, которые Соединённые Штаты выделяют в качестве финансовой помощи Украине, снова возвращаются американским властям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» дипломат задалась вопросом, а чем же могут Соединённые Штаты помочь Украине?

«Только деньги выделять на это снова и снова. А куда идут эти деньги? Они идут обратно этой же как бы демократической команде», — сама ответила на свой вопрос Мария Захарова.

Ранее уже неоднократно отмечалось, что американские деньги Украина тратит на стимулирование военно-промышленного комплекса США, а через налоги — на поддержку американских федеральных властей и правительства.

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#сша
#россия
#деньги
#налоги
#украина
#мария захарова
#дипломат
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Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
14 января 2024, 17:09

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море. Об этом Боррель написал в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы.
По словам Борреля, такие действия помогут обеспечить безопасность судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Глава дипломатии Европейского союза подчеркнул, что большинство грузов, которые поставляются через Красное море, предназначены для Европы. При этом длительная блокада данного пути приведет к дополнительным транспортным тратам.

Ранее сообщалось, что 1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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#сша
#безопасность
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#великобритания
#фрг
#оон
#атака
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Пограничникам в Техасе запретили спасать трёх тонущих в Рио-Гранде беженцев из Мексики
Военные запретили американским пограничникам спасать тонущих в реке мексиканцев
14 января 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Naeblys

Техасская национальная гвардия по указанию губернатора штата Грега Эббота запретила федеральным пограничникам помогать мексиканским беженцам даже в случае чрезвычайных ситуаций. В итоге при переправе через реку Рио-Гранде утонула женщина и двое детей.
Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы между США и Мексикой вдоль реки, сообщает телеканал SBC News. Это произошло после того, как федералы попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, установленные по приказу властей штата для пресечения потока нелегальных мигрантов. Сообщается, что погранслужба собирается судиться с властями Техаса.

Местные власти и губернатор Эббот аргументируют свои жёсткие действия тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы вдоль Рио-Гранде полностью перешёл под контроль штата. Местные жители большей частью поддерживают своего губернатора, считая причиной сложившейся ситуации то, что вопросы миграции не контролируются слабым федеральным правительством.

В то же время представитель министерства национальной безопасности США Луис Миранда заявил, что политика губернатора Техаса и действия властей жестоки, опасны и бесчеловечны, а игнорирование Техасом федеральной власти в вопросах иммиграции несёт в себе серьёзную угрозу.

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