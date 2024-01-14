Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье, что за 100 дней военного конфликта с ХАМАС в секторе Газа были устранены более 9 тысяч радикалов, что, по израильским оценкам, составляет примерно треть личного состава движения.
Согласно данным ЦАХАЛ, представленным после 100 дней войны с ХАМАС, начавшейся 7 октября, израильские силы уничтожили двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности в течение военной эскалации армия Израиля атаковала около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.
Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.
На Западном берегу за тот же период ЦАХАЛ провела более 40 крупных контртеррористических операций, в результате которых были задержаны более 2,650 разыскиваемых палестинцев, включая 1300 с связями с ХАМАС. Также за это время были разрушены 14 домов террористов на палестинских территориях.
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Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.
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Артем Кузьмин