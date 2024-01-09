Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Филиппу Киркорову

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества, которое требует взыскать два миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Отмечается, что к рассмотрению данный иск на данный момент не принят. К тому же не указаны основания исковых требований.
Уточняется, что РАО может судиться с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений, или же из-за нарушения определенных договоров.
Ранее сообщалось, что полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова после того, как он толкнул охранника со сцены «Крокус Сити Холл». У пострадавшего охранника выявили вред здоровью средней степени тяжести, однако при этом травма не представляет угрозу для жизни мужчины.
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Уточняется, что РАО может судиться с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений, или же из-за нарушения определенных договоров.
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Екатерина Коршунова