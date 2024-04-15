«Известия»: Число внесудебных банкротств выросло в РФ в 5 раз

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В России количество внесудебных банкротств возросло в 5 раз в первом квартале 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».
Как пишет газета, в январе — марте этого года внесудебное банкротство запущено в отношении 12,6 тысячи человек. Больше половины дел приходятся на старшее поколение — пенсионеров.
Сам механизм внесудебного банкротства заработал в сентябре 2020 года. По информации «Федресурса», всего запущено 42 тысячи процедур с общей суммой долга более 17 миллиардов рублей. Половина дел уже завершена — россиянам списаны долги на 7,3 миллиарда рублей.
Ранее первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал, что более чем за три года гражданам списали долги на общую сумму в 6,3 миллиарда рублей, в стране были запущены почти 30 тысяч процедур внесудебного банкротства.
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Сам механизм внесудебного банкротства заработал в сентябре 2020 года. По информации «Федресурса», всего запущено 42 тысячи процедур с общей суммой долга более 17 миллиардов рублей. Половина дел уже завершена — россиянам списаны долги на 7,3 миллиарда рублей.
Ранее первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал, что более чем за три года гражданам списали долги на общую сумму в 6,3 миллиарда рублей, в стране были запущены почти 30 тысяч процедур внесудебного банкротства.
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Алёна Самарева