Известия: Ил-76 могли сбить ракетой Patriot

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Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными мог быть сбить зенитно-ракетной системой Patriot. Об этом рассказали «Известиям» осведомлённые источники в силовых структурах.
По предварительным данным, ракета была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где в тот момент как раз садился самолет. При этом стрельбовой радар ЗРК, который наводит на цель, был выключен, и ракета действовала автономно.
Опрошенные газетой эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены и из более мобильной системы IRIS-T. В частности, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что с подобной системой вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.
Позже в Минобороны России уточнили, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.
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Опрошенные газетой эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены и из более мобильной системы IRIS-T. В частности, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что с подобной системой вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его.
Позже в Минобороны России уточнили, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.
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Артем Путинцев