В ВСУ намекнули, что сами сбили Ил-76 на борту с украинскими военнопленными

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Генеральный штаб ВСУ через пол дня после крушения Ил-76 с пленными ВСУ на борту сделал заявление, из которого следует, что Украина продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Такая информация приводится на странице ведомства в Facebook*.
«Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки (ракет — ред.), контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
Однако крушение Ил-76 с украинскими пленными на борту, а также причастность к этому Украины в сообщении не упоминается
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Элина Позднякова