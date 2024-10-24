«Известия»: предложена досрочная пенсия для военных, служивших на Крайнем Севере

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В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для военных, которые служили в районах Крайнего Севера.
Законопроект будет внесен главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым 24 октября, сообщает газета Известия.
Миронов отметил, что в настоящее время правила выхода на пенсию для этой категории граждан все еще регулируются постановлением Совета министров СССР от 1968 года. Согласно этому документу, военная служба на Крайнем Севере засчитывается в стаж, если после увольнения со службы гражданин в течение трех месяцев устроился на работу в этих регионах.
Законопроект предлагает предоставить россиянам, отслужившим в северных регионах не менее семи лет и шести месяцев, право на страховую пенсию с особыми льготами. За каждый год службы в этих условиях пенсионный возраст должен уменьшаться на четыре месяца. Однако в текущем законодательстве это правило не распространяется на военных.
Ранее, 23 октября, партия «Справедливая Россия — За правду» внесла еще один законопроект, предлагающий снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса: мужчинам до 60 лет, а женщинам до 55.
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Миронов отметил, что в настоящее время правила выхода на пенсию для этой категории граждан все еще регулируются постановлением Совета министров СССР от 1968 года. Согласно этому документу, военная служба на Крайнем Севере засчитывается в стаж, если после увольнения со службы гражданин в течение трех месяцев устроился на работу в этих регионах.
Законопроект предлагает предоставить россиянам, отслужившим в северных регионах не менее семи лет и шести месяцев, право на страховую пенсию с особыми льготами. За каждый год службы в этих условиях пенсионный возраст должен уменьшаться на четыре месяца. Однако в текущем законодательстве это правило не распространяется на военных.
Ранее, 23 октября, партия «Справедливая Россия — За правду» внесла еще один законопроект, предлагающий снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса: мужчинам до 60 лет, а женщинам до 55.
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Елена Перлова