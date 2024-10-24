В Москве введён карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных

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В районе Люблино на юго-востоке Москвы введён карантин после выявления случаев бешенства у домашних животных.
Ограничительные меры будут действовать до 22 декабря 2024 года, согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина.
В официальном документе отмечается, что инциденты с бешенством зафиксированы 21 и 22 октября. Очаг заболевания расположен в жилом доме на улице Краснодарская, 72, корпус 3. Зоной риска названа прилегающая территория, включающая улицы Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.
На период карантина вводятся ограничения на ввоз и вывоз животных, подверженных заболеванию. Также запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, за исключением вакцинированных.
Ранее сообщалось, что техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.
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В официальном документе отмечается, что инциденты с бешенством зафиксированы 21 и 22 октября. Очаг заболевания расположен в жилом доме на улице Краснодарская, 72, корпус 3. Зоной риска названа прилегающая территория, включающая улицы Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.
На период карантина вводятся ограничения на ввоз и вывоз животных, подверженных заболеванию. Также запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, за исключением вакцинированных.
Ранее сообщалось, что техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.
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Елена Перлова