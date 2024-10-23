Раскрыто, как россияне тратят кешбэк

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Совместный опрос Банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ показал, что наиболее часто россияне тратят полученный кешбэк на продукты.
На втором месте в этом рейтинге траты на кафе и рестораны, на третьем – заправки, далее следуют детские товары.
Всего же кешбэками пользуется 70% опрошенных.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.
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Всего же кешбэками пользуется 70% опрошенных.
«Доля граждан, отдающих предпочтение кафе, ресторанам и развлечениям среди молодежи до 25 лет выше, чем в среднем по России. А детские товары, АЗС, туризм и отдых чаще выбирают граждане 26-35 лет», – приводит Газета.ру слова директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарьи Морозовой.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.
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Мелисса Тимофеева