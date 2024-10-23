Общественник Иванов: Надо наказывать российских артистов за деструктивные хобби

Фото: iStock/ArLawKa AungTun
Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби.
А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».
Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке.
Читайте также:
Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку
Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками
«Девочку надо спасать»: Пригожин прокомментировал наркотическую зависимость Глюк’oZы
«Сейчас набирают популярность современные деструктивные хобби, а звезд, которые пропагандируют то, что противоречит традиционным ценностям, надо проверить правоохранительным органам и исключить из всех публичных мероприятий. Так будет усилена культура ответственности в медиапространстве, что станет важным шагом в объединении общества вокруг проверенных и безопасных традиций», — пояснил в беседе с NEWS.ru Иванов.
Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке.
Читайте также:
Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку
Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками
«Девочку надо спасать»: Пригожин прокомментировал наркотическую зависимость Глюк’oZы
Мелисса Тимофеева