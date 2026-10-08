«Известия»: россияне всё чаще хранят сбережения вне банковских счетов
Среди россиян растёт тенденция хранить сбережения в наличной форме, отказываясь от традиционных банковских счетов. Об этом пишет газета «Известия».
Исследование компании «инФОМ» показало, что в сентябре наличные деньги стали самым востребованным способом хранения средств. Такой вариант выбрали 38% опрошенных. Банковские счета оказались чуть менее популярны: их предпочли 37% респондентов.
Как пояснила заместитель генерального директора страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова, люди ценят прямой доступ к своим деньгам. Наличные не зависят от работы банковских приложений, наличия интернета или мобильной связи, а также не требуют прохождения дополнительных проверок при совершении операций.
Среди других факторов, влияющих на рост популярности наличных, — ужесточение контроля за финансовыми операциями. В последнее время банки стали чаще блокировать отдельные транзакции и счета для проведения проверок. Кроме того, привлекательность банковских вкладов снизилась из‑за падения ключевой ставки с 18% до 14%, что повлекло за собой снижение доходности по депозитам. По прогнозам ЦБ, к концу 2026 года объём наличных денег в обращении вырастет на 3,7 триллиона рублей.
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