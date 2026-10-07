Дочь Ларисы Долиной задолжала государству две тысячи рублей
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении дочери народной артистки России Ларисы Долиной Ангелины. Об этом пишет РИА Новости.
Информагентство со ссылкой на материалы ФССП проинформировало, что с неё взыскивают сбор в размере 2000 рублей. Исполнительное производство завели 1 октября на основании постановления судебного пристава‑исполнителя от 25 сентября.
Кроме того, ранее стало известно, что Ангелину Долину привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа за парковку. Его необходимо погасить не позднее чем через 60 дней со дня вступления постановления в силу.
Ранее Лариса Долина приобрела элитную недвижимость в одном из московских ЖК. Квартиру она оформила на свою дочь.
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