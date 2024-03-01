«Известия»: сроки поставок самолетов SJ-100 сдвинули на 2026 год

Фото: iStock/BONDART
Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год, передает издание «Известия», основываясь на информации «Ростеха» и ОАК.
«С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолёта SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок – на 2026 год», – передает газета.
Вместе с тем в Минпромторге отметили, что задержка объясняется техническими сложностями реализации проекта такого масштаба и необходимостью проведения полномасштабной программы испытаний.
Читайте также:
Уже к середине века в России может появиться принципиально новый боевой самолёт
Самолёт вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту
Самолёт Москва-Петербург экстренно сел в Шереметьево с отказавшим двигателем
Александр Климов