«Известия»: в 55 российских регионах введен туристический налог

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С января в 55 российских регионах был введен туристический налог. Об этом сообщают «Известия».
«С 1 января в российских регионах начал действовать турналог. Муниципальные образования как минимум 55 субъектов решили ввести его», — пишут в издании.
В ряде регионов налог действует на всей территории субъекта, а в некоторых только на отдельные населенные пункты. Величина турналога составит 1% от общей стоимости путевки, при этом этот показатель не должен быть ниже 100 рублей за сутки. К 2029 году верхний порог налога не будет превышать 5%. Региональные власти будут сами определять размер туристического обложения.
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Иван Мусатов