В Британии свыше 700 работников присоединились к иску в отношении McDonald's

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Свыше 700 человек действующих и экс-сотрудников британского McDonald's присоединились к иску о домогательствах на работе в отношении ресторанной сети. Об этом информируют юристы Leigh Day.
«Более 700 клиентов в возрасте 19 лет и моложе, работавших в McDonald's, обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать судебный иск от их имени. На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald's», — гласит сообщение юридической фирмы.Сотрудники ресторанов пожаловались, что на работе они подвергались домогательствам и дискриминации, а также пострадали от расизма и гомофобии. Юристы намерены добиться компенсации для своих клиентов.
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Никита Кротов