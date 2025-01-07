«Роскосмос» опубликовал фото Вифлеема, где родился Христос

Фото: istockphoto/Aida Odeh
«Роскосмос» опубликовал фото Вифлеема, где родился Иисус Христос.
Снимок сделан спутником «Ресурс-П» и размещен в Telegram-канале госкорпорации.
Рождество является вторым по значимости двунадесятым праздником после Пасхи. В большей части мира его отмечают 25 декабря, но православные празднуют его по юлианскому календарю.
Перед этим сообщалось, какое событие состоялось в Ленинском округе Подмосковья по случаю Рождества. Известно, что на нем присутствовали многие звезды.
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«На снимке спутника «Ресурс-П» — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», - сказано в сообщении.
Рождество является вторым по значимости двунадесятым праздником после Пасхи. В большей части мира его отмечают 25 декабря, но православные празднуют его по юлианскому календарю.
Перед этим сообщалось, какое событие состоялось в Ленинском округе Подмосковья по случаю Рождества. Известно, что на нем присутствовали многие звезды.
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Никита Кротов