В Госдуме россиян предупредили о необычном обмане с телеприставками

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Мошенники пользуются доверием пенсионеров, обманывая их при настройке телевизионных приставок. Об этом RT рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
«Они приходят на вызов: изначально называют одну сумму за услуги, а по факту работы требуют гораздо большую оплату. После получения денег они быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего», — пояснил парламентарий.Гаврилов подчеркнул, что привлечь аферистов к ответственности сложно, поскольку формально они могут быть чисты перед законом, в частности, быть законопослушными налогоплательщиками.
Чтобы предотвратить подобные ситуации, граждане пожилого возраста должны быть осведомлены. Пенсионерам не стоит пускать в дом посторонних, даже если те якобы сотрудники известных фирм.
Депутат резюмировал, что стране нужен специальный реестр, куда будут внесены специалисты по настройке всякого рода техники.
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