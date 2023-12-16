Педиатр Татаркина назвала самый опасный подарок детям на Новый год

Фото: istockphoto/SerrNovik
Самым опасным подарком для детей на Новый год является конструктор из магнитных шариков.
Если ребёнок проглотит шарики, есть серьезный риск для жизни и здоровья. Об этом «Известиям» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.
Сила притяжения магнитных шариков довольно большая. Шарики попадают в желудок, потом в кишечник и проходят по нему с разной скоростью. Магниты притягиваются друг к другу. Из-за этого возникают повреждения стенок кишечника и желудка даже до образования сквозных отверстий.
На втором месте в топе самых опасных подарков расположились игрушки с пропеллером (летающие феи, вертолеты). Ребёнок может подставить лицо или палец.
У любительницы газировки удалили из почки 300 камней
JAD: 4 000 шагов в день помогут снизить риск деменции
AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека
«Устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика — довольно просто решаемая задача. А вот если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребенка многократно увеличиваются», —говорит Ольга Татаркина.
На втором месте в топе самых опасных подарков расположились игрушки с пропеллером (летающие феи, вертолеты). Ребёнок может подставить лицо или палец.
«И именно безопасность ребенка должна быть приоритетом при выборе игрушки», — резюмировала специалист.Читайте также:
У любительницы газировки удалили из почки 300 камней
JAD: 4 000 шагов в день помогут снизить риск деменции
AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека
Мария Фирсова