Педиатр Одинаева назвала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год

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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала самые опасные подарки для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что во время новогодней нужно тщательно выбирать подарки для детей, опираясь на их возраст и особенности.
Кроме этого, не стоит дарить игрушечное оружие, которым дети могут повредить себе или другим детям зрение, попав в глаз. Также не стоит покупать игрушки с большим количеством мелких деталкй, которые легко можно проглотить либо просунуть в дыхательные пути.
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«Один из самых опасных подарков — магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков небольших шариков. Их можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность. Кишечник расположен петлями, и магниты, проходя по нему, соединяются внутри уже через стенку органа, мешая циркуляции крови и кислорода. Нередко проглатывание соединяющихся между собой элементов приводит к <…> серьезным последствиям», —отметила профессор Нисо Одинаева.
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Мира Полтева