Продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей

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Сотрудник секс-шопа рассказал, какие правила следует соблюдать в магазинах для взрослых. Об этом пишет GQ.
По словам продавца секс-шопа из США по имени Джек С., самая раздражающая привычка покупателей — мастурбация непосредственно в торговом зале. Он отметил, что таких посетителей магазинов для взрослых отслеживают по камерам наблюдения и выгоняют. Джек добавил, что также не стоит открывать коробки с секс-игрушками и трогать их руками, так как это негигиенично.
Кроме того, тестовые вибраторы нельзя прикладывать к телу, например к промежности или соскам. Их эффекты можно тестировать только руками, подчеркнул продавец.
При этом не нужно бояться осуждения со стороны работников секс-шопа. Джек пояснил, что у сотрудников нет времени анализировать чужие покупки, так как ассортимент подобных магазинов полностью состоит из секс-игрушек и сопутствующих товаров. Он подчеркнул, что «мастурбируют все», а значит, для любой игрушки найдётся свой клиент.
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Кроме того, тестовые вибраторы нельзя прикладывать к телу, например к промежности или соскам. Их эффекты можно тестировать только руками, подчеркнул продавец.
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Диана Аванесян