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Продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей

GQ: Продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей
19 декабря 2023, 02:35
Фото: iStock/Stephen Barnes

Фото: iStock/Stephen Barnes

Сотрудник секс-шопа рассказал, какие правила следует соблюдать в магазинах для взрослых. Об этом пишет GQ.
По словам продавца секс-шопа из США по имени Джек С., самая раздражающая привычка покупателей — мастурбация непосредственно в торговом зале. Он отметил, что таких посетителей магазинов для взрослых отслеживают по камерам наблюдения и выгоняют. Джек добавил, что также не стоит открывать коробки с секс-игрушками и трогать их руками, так как это негигиенично.

Кроме того, тестовые вибраторы нельзя прикладывать к телу, например к промежности или соскам. Их эффекты можно тестировать только руками, подчеркнул продавец.


При этом не нужно бояться осуждения со стороны работников секс-шопа. Джек пояснил, что у сотрудников нет времени анализировать чужие покупки, так как ассортимент подобных магазинов полностью состоит из секс-игрушек и сопутствующих товаров. Он подчеркнул, что «мастурбируют все», а значит, для любой игрушки найдётся свой клиент.

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Путин: Рождаемость в России повысится через три года
19 декабря 2023, 03:05

Фото: iStock/SewcreamStudio

Президент РФ Владимир Путин заявил, что демографическая волна в России пойдёт вверх через три года, а значит и молодых специалистов станет на 2 млн больше (почти 10 млн). Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас у нас демография идет волнами. Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас», — цитирует агентство слова российского лидера.

Путин добавил, что на фоне этого перед государством встаёт задача своевременно подготовить для этих людей инфраструктуру, чтобы у них была возможность приходить в профессию "плавно, естественно и чтобы у них всё для этого было".

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#демография
#семьи
#многодетные семьи
#путин
#россия
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В Россию вернули ребёнка, который находился на Украине без матери с 2019 года
ТАСС: В РФ вернули ребёнка, который находился на Украине без матери с 2019 года
19 декабря 2023, 02:51

Фото: iStock/jacoblund

Девятилетний ребёнок вернулся в Россию с Украины при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мальчик по имени Никита встретился с мамой Александрой Жулиной в аэропорту Внуково, пишет ТАСС.
По словам Жулиной, её сын находился на Украине с 2019 года. В Москву мальчик вернулся рейсом из Стамбула, по прилёту его встретил дипломат из посольства Катара.

До 2019 года Никита проживал в Ярославской области с родителями, однако в 2019 году его отец погиб, и мама отвезла мальчика к бабушке в Винницкую область Украины. На фоне запрета на въезд на Украину для граждан РФ, у матери не получилось забрать ребёнка самостоятельно.

«Мы планируем вернуться в Ярославль, там все готово, чтобы сын вернулся к обучению в школе. Я благодарю всех, кто помогал нам для его возвращения домой», — цитирует агентство слова Александры Жулиной.

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#россия
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В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году
Хакимов: В Чечне в 2024 году запустят производство «Джихад-машины» для СВО
19 декабря 2023, 02:06

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов заявил, что в 2024 году планируется запуск серийного производства «Джихад-машины» для нужд СВО на базе завода «Чеченавто». Об этом пишет ТАСС.
«Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Хакимов отметил, что в проекте принимает участие Российский университет спецназа (РУС), а также оборонная компания «НОТ», специализирующаяся на надстройках зенитных установок.

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#сво
#чечня
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В ГД внесли проект о немедленном освобождении больных осужденных по решению суда
19 декабря 2023, 01:12

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Верховый суд внёс в Госдуму законопроект, согласно которому постановление суда об освобождении осуждённого по причине болезни подлежит немедленному исполнению, следует из электронной базы ГД РФ.
«Постановление суда в части освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, так как на постановление суда, которым принято решение об освобождении из-за болезни, могут быть поданы представление или апелляционная жалоба, такое постановление вступает в силу спустя 15 суток после вынесения.

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#госдума
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Умерла народная артистка России Александра Жигалова
19 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Оренбургский драмтеатр им. Горького.
«Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии», — сообщили в театре.

Уточняется, что Александра Жигалова умерла в понедельник, 18 декабря. Причины смерти актрисы не называются.

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Путин упростил получение гражданства РФ для граждан трёх стран
Путин упростил выдачу гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии
19 декабря 2023, 00:23

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Президент РФ Владимир Путин упростил для граждан Белоруссии, Молдавии и Казахстана получение российского паспорта. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.
В документе говорится, что обратиться с заявлением о получении гражданства России могут постоянно проживающие на территории страны дееспособные совершеннолетние граждане перечисленных стран.

Нововведения начинают действовать со дня подписания указа президентом.

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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке Рудакова
18 декабря 2023, 22:36

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу, который оставил погибший в Марьинке российский военный Роман Рудаков, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 21-летний Роман Рудаков нёс службу на специальной военной операции и принимал участие в освобождении Марьинки. По предварительной информации, штурмовая группа Рудакова попала в засаду. Они держали оборону до последнего, отказавшись сдаваться.

В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе оборонного ведомства.

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МЧС: Последнюю группу россиян, эвакуированных из Газы, доставили в Домодедово
18 декабря 2023, 22:23

Фото: iStock/skyNext

Последнюю группу из 73 россиян, эвакуированных из сектора Газа, доставили в столичный аэропорт Домодедово.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

В ответ, израильская сторона начала наземную операцию против сектора Газа. Анклав погрузился в гуманитарный кризис, жители Газы остались без домов и питания, в больницах закончились медикаменты и топливо.

«Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

В ведомстве также отметили, что им удалось эвакуировать из Газы всех россиян, которые изъявили на то своё желание, а именно – 1124 человека.

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#сектор газа
#эвакуация
#россияне
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Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС РФ Афзалова
18 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/designer491

Европейский союз опубликовал 12 пакет антироссийский санкций, эта информация размещена на официальном сайте ЕС.
В новый пакет санкций попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов.

Как сообщается в документе, Афзалов «несёт ответственность за проведение операций против Украины».

В 12 пакете антироссийский санкций Евросоюза оказались 147 фигурантов, 86 из которых юридические лица, а 61 – физические.

Новый пакет санкций также запрещает импорт из России ювелирных алмазов и других товаров. Теперь граждане РФ не могут занимать руководящие должности в европейских компаниях.

Отмечается, что в настоящий момент в санкционных списках ЕС находятся 1950 физических и юридических лиц, относящихся к РФ.

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#рф
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#санкции
#россия
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