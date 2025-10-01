«Известия»: В России с января по август выявили свыше 111 тонн чая с пестицидами
В России с января по август выявили свыше 111 тонн чая с наличием пестицидов. Соответствующие проверки провели сотрудники Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
По данным газеты «Известия», экспертами было исследовано более 57 тысяч проб чайной продукции на предмет содержания опасных химических веществ. Нарушения выявили у ряда крупных брендов, в том числе у марок Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша» и «Беседа».
Пестицидами являются ядохимикаты, которые используются для уничтожения вредных организмов. В зависимости от дозировки они могут нанести вред человеку.
Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов попросил Генпрокуратуру привлечь к ответственности вышеуказанные бренды. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что опасная продукция была изъята.
