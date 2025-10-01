Жители Кузбасса стали свидетелями уникального явления

01 октября 2025, 10:39

Жители Кузбасса увидели в небе Северное сияние

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В ночь на 1 октября в Кемеровской области зафиксировали северное сияние. Об этом пишет «Сiбдепо».





Отмечается, что кузбассовцы фотографировали это явление и делились кадрами в соцсетях.



Также северное сияние в Кемеровской области было и в ночь на 30 сентября. Издание напомнило, что такое природное явление происходит во время сильных магнитных бурь.



Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук пишет, что на Земле зафиксирована самая сильная за последние три месяца магнитная буря.





«В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выброс до уровня 7,33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3 по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.